Tennis, a Peseggia spettacolo esibizione con Viola sul filo di lana

Al tennis Peseggia, in occasione dei 25° compleanno del Club, sabato 2 ottobre, oltre al torneo sociale, Breakpointeventi di Samuele Favaro ha organizzato un set di esibizione. Di fronte i due migliori Pro veneti Matteo Viola e Marco Speronello. Lo spettacolo non è assolutamente mancato ed il risultato è stato 7/6 per Viola.

A San Donà si è concluso il torneo veterani con una cinquantina di giocatori dai 50 ai 65 anni coordinato da Simone Zucchetti. Nell’over 50 si è affermato il giocatore di casa Alessandro Pasqual sul trevigiano Damiano Baggio dell’Altivole. Nell’Over 55 il montelliano Pietro Battistin con tessera lombarda ha negato per la seconda volta il successo a Baggio. Nell’Over 65 il “cyborg” Battistin ha portato a casa il secondo titolo, nel derby trevigiano con Maurizio Torresan dell’Istrana.

Al tennis Club Dolo c’è il torneo di 4^ categoria 2° Memorial Fernando Barbuni con 131 iscritti. Diretto da Stefano Borgo con la supervisione di Alessandra Gislon. Quarti di finale al via. Alle 16.30 Buja-Perin; 18.00 Muneratto-Calzavara; 19.00 Corazza-Frizzerin; 19.30 Vecchiato-Busatto.

Al Republic di Jesolo il 3^ categoria maschile con 130 tennisti diretto da Maria Laura Perini con la supervisione di Alessandro Mior. Draw giunto agli ottavi di finale con la seguente calendarizzazione degli incontri di Lunedì 4. Alle 15 Pezzato-Lundgren; 16.30 Rignanese-Zio; 18 Biasotto-Pasqual; alle 20 Bizzarini-Lorenzon.

A Chioggia tutto pronto per l’Open maschile con montepremi di 1.000€ diretto da Filippo Spinello con 50 contendenti.

Nel weekend 16 e 17 a Mirano 5° Rodeo d’autunno per giocatori di 2^ categoria maschile e femminile. Sarà diretto da Loris Marcolin che accetterà le iscrizioni via mail entro le ore 12 del 14/10 via mail segreteria@tennismirano.com.

Rodeo di 3^ categoria maschile alla Canottieri Mestre per il weekend 23 e 24 Ottobre sotto la direzione di Roberto De Rossi e Guido Lazzarini con la supervisione di Costantino Zorico. Iscrizione entro le ore 12 del 21/10 via mail: tennis@canottierimestre.it.