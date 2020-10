Pietro Ceccaroni si lega al Venezia: contratto fino al 2024

Il Venezia calcio comunica che è stato rinnovato il contratto del difensore Pietro Ceccaroni, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2024.

Soddisfazione da parte del presidente Duncan Niederauer che ha commentato: “Pietro prima che un gran giocatore è una persona fantastica. Questa estate lo abbiamo riscattato dallo Spezia e oggi per me è un piacere proporgli un rinnovo che attesta quanto tutti noi crediamo in lui. Pietro rispecchia i valori di questa società e il suo contributo sarà importante dentro e fuori dal campo”.

Soddisfazione anche da parte di Pietro Ceccaroni, che nel corso della passata stagione ha totalizzato con la maglia arancioneroverde 31 presenze ed 1 gol: “sono felicissimo di questo rinnovo che dimostra la grande fiducia che la società ripone nei miei confronti. Mi sento parte di questo club che è anche e soprattutto una grande famiglia e da oggi mi impegnerò ancora di più ad onorarlo sul campo”.