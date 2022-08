Poker di Next generation per Nicolas Lyam Basilone

Nicolas Lyam Basilone del Bibione fa l’en plein: quattro successi in altrettante tappe. Al centro federale di Paderno del Grappa ultima tappa Next Gen. Vittorie contro Aceto, Cresi, Moretti e Garbero, suo compagno in maglia azzurra.

Nel club bibionese, intanto, fino al 14 agosto c’è l’Avis Open, con 84 iscritti coordinati da Juri Basilone e Rinaldo Tassile. Ancora un giorno per le iscrizioni dei seconda categoria, giusto per la compilazione del main draw. La giornata odierna vede la disputa di 4 gare dalle ore 18.00.

Al Tc Venezia è iniziato il torneo di doppio maschile, femminile e misto aperto a tutte le categorie, trofeo Ristorante La Cupola. È diretto da Paolo Lazzari con la supervisione di Matteo Rossetto. Una cinquantina i contendenti. La gara di oggi alle ore 18.00 vede la finale del misto.

Dal 6 agosto fino al 18 la cabina di regia rosa all’Arca 974 di Spinea indice il torneo Hot Shot per giovani dai 10 ai 16 anni con incontri di singolo e doppi anche misti, con ben 20 tabelloni. Sono 107 i tennisti in lizza.

A Noventa di Piave l’atteso 6° Memorial Vazzoler, competizione maschile fino ai 2.5 dal 18/8 al 4/9. Iscrizioni limitate ai primi 120 arrivati entro le ore 12 del 16/8 per i 4^, gli altri da determinare.