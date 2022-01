Nuovi positivi nel Venezia, ora il match con l'Inter di sabato è a forte rischio

Quattro casi di Covid la scorsa settimana, che si sommano ai dieci rilevati nell'ultima tornata di test. Sono in tutto 14 le persone positive nel gruppo squadra del Venezia. Per ora il club non ha reso noto il dettaglio, ma secondo i maggiori quotidiani sportivi, sarebbero 8 i giocatori coinvolti, uno in meno del limite che comporterebbe il rinvio della partita in programma sabato prossimo a San Siro, contro l'Inter. La società lagunare, una volta informate le autorità sanitarie, ha posto in isolamento i tesserati, secondo le normative in vigore.

La giornata numero 23 del massimo campionato rischia di perdere pezzi. Anche il derby campano tra Napoli e Salernitana è appeso a un filo: i granata hanno infatti confermato nella giornata di ieri una nuova positività, toccando la quota di otto positività tra i calciatori.