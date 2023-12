A Ca' Loredan il premio agli sportivi. «La loro attività fa crescere la città»

Un omaggio alle società sportive e agli atleti per i risultati raggiunti nel corso dell'ultimo anno: oggi, martedì 27 dicembre, la cerimonia di premiazione nella sala del Consiglio comunale di Ca' Loredan alla presenza del vicesindaco con delega allo Sport, Andrea Tomaello. Con lui anche il presidente della Commissione consiliare allo Sport, Matteo Senno.

«Siamo qui per dare merito a vittorie e risultati costruiti in anni di duro lavoro e che devono fare da traino per tutto il movimento e per i ragazzi che ancora non si sono avvicinati allo sport - ha detto Tomaello rivolgendosi ai numerosi rappresentanti delle società e agli atleti - È un momento importante, anche di confronto, su quanto è stato fatto nel 2023 dal settore Sport e delle sfide che ci aspettano per il 2024», ha aggiunto il vicesindaco facendo il punto anche sui progetti portati avanti sul fronte delle manutenzioni degli impianti sportivi comunali e ricordando le recenti aperture delle nuove aree fitness all'aperto tra centro storico, isole e terraferma. Nutrita la rappresentanza delle società nella sala del Consiglio di Ca' Loredan. Tra quelle con sede nel centro storico e isole sono state premiate: Dielleffe Scherma, Canottieri Giudecca, Virtus Murano Basket, Asd Virtus Venezia Basket. Per la Terraferma: Basket Favaro, Canottieri Mestre, Gruppo Atletico Coin, Judo Mestre, Mes3 Crossfit, Polisportiva Bissuola, Polisportiva Terraglio, Scherma Mestre circolo "Livio Di Rosa", Spes Ginnastica Asd, Terraglio Volley.

A tutti i rappresentanti è stata consegnata una targa ricordo a firma del vicesindaco Andrea Tomaello e del sindaco Luigi Brugnaro con il messaggio: "L'Amministrazione comunale di Venezia esprime i suoi più sentiti ringraziamenti per gli splendidi risultati sportivi ottenuti e per il contributo alla crescita civile e sociale della nostra città". Nel corso della cerimonia, novità di quest'anno, la consegna di alcune targhe ricordo alle società che portano avanti la loro attività sportiva anche da 120 anni: «Traguardi importanti che devono essere riconosciuti a chi da tanto tempo trasmette i preziosi valori dello sport ai nostri giovani - ha aggiunto Tomaello - per questo abbiamo pensato di consegnare un omaggio che vuole essere uno stimolo per continuare ancora per tanti anni l’attività». Sulla targa, il ringraziamento "per questi anni straordinari di impegno, successi sportivi e dedizione al servizio della nostra città". A ricevere l'omaggio sono state le società: Calcio a 5 Città di Mestre e Ritmica Mestrina per i 10 anni di attività; Armatori Atletica Chirignago (25 anni di attività); Judokwai Mestre e Pattinatori di Marghera (50 anni di attività), Asd Favaro (75 anni di attività); La Fenice 1923 Mestre (100 anni di attività); Spes Mestre Ginnastica (120 anni di attività). Consegnata una targa alla carriera all'arbitro Daniele Bindoni.