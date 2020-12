Campogrande si presenta: «Reyer: società che antepone i valori della vita, livello altissimo»

E' stato presentato in queste ore il nuovo giocatore orogranata Luca Campogrande. Il giocatore, che avrà il numero 12, è stato salutato anche dal presidente Federico Casarin.

Le parole del giocatore

Ecco le parole di Campogrande alla sua presentazione: «Innanzitutto ringrazio moltissimo la società per la fiducia e confermo di aver sposato subito con entusiasmo questo progetto, perché abbiamo le stesse idee e mi dà la possibilità di lavorare in una società di altissimo livello in tanti settori. Sono sempre stato un giocatore che ha lavorato molto, con sacrificio, per cui sposare questo club è stato semplice. Vengo qui per cercare di dare il massimo fin da subito: è una società che negli ultimi anni ha vinto molto, per cui cercherò di contribuire con il mio mattoncino, sia di intensità che per tutto quello che serve è che il coach mi chiederà, sia in spogliatoio che in campo. Per me è molto importante aver sposato una società che antepone i valori fondamentali della vita a quelli sportivi, ho letto il protocollo di regole e sono molto simili alle mie, semplici, chiare, ma da rispettare. Inoltre, trovo un allenatore che mi stima, uno staff di allenatori e preparatori che mi aiuterà tanto e un club che crede fortemente in me: mi sono convinto immediatamente, il livello è altissimo. Domani affrontiamo Varese e incontrerò subito Beane con cui ho giocato a Roma. Sarà una partita in cui dovremo mettere tanta intensità in campo per quaranta minuti, giocando senza pensieri in testa. Arrivo in un sistema di gioco complesso a cui mi dovrò adattare col tempo, però sin da subito metterò più intensità possibile nei minuti in cui sarò in campo».