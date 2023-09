L'Umana Reyer al completo incontra i tifosi alla Nave de Vero | VIDEO

Bagno di folla ieri pomeriggio, martedì 26 settembre, alla Nave de Vero, per la presentazione ufficiale delle prime squadre dell’Umana Reyer Venezia, pronte per la stagione 2023/24. Tantissimi tifosi, appassionati, famiglie e piccoli tifosi hanno caricato l’ambiente incitando i propri beniamini e scattando foto ricordo. Dieci fortunati si sono aggiudicati i tagliandi messi in palio per il grande esordio della Reyer maschile in programma al Taliercio domenica 1 ottobre, alle 16.30, contro Tortona.