Green Garden, presentazione dei team maschile e femminile

I due team del Green Garden maschile e femminile che militeranno nella massima serie regionale, verranno presentati venerdì 11 marzo alle ore 12.30, in Via Asseggiano. Per il Village di Fabio Sapori la serie C sarà il trampolino di lancio verso le serie nazionali.

Cinque le giornate di gara di sola andata per ciascun girone che verranno giocate nelle giornate domenicali dalle ore 09.00. Si parte il 13 marzo per concludere le qualificazioni dei gironi il 10 aprile. Nel girone 1 assieme al Green Garden ci sono Ct Vicenza, Tc Mestre, Sporting Life Center di Vacil e Tc Pederobba. Domenica 13 trasferta con i trevigiani del Pederobba; 20/3 Green Garden con il Vicenza; 27/3 a Breda di Piave con lo Sporting Life; 30/4 derby con il Tc Mestre in via Asseggiano;10/4 Riposo.

La squadra maschile

La squadra maschile: Lukas JASTRAUNIG Austria 2.7 ‘89 Top ranking Atp 494; Jakub NICOD 2.3 2004 under 18 n°29 ITF Junior Repubblica Ceka; Marco RAMPAZZO 2.3 ‘95; Daniel BUFFA 2.6 2004; Giovanni ORSONI 2.7 ’95; Marcello BASSI 2.7 2002; Riccardo OPI 2.8 2002; Morgan Andres BORDON 2.8 2004.

Il team femminile

Il team femminile nel Girone 2 con: Scaligero Verona, Tennis Comunali Vicenza, St Bassano e Tc Mestre. Il Team ROSA: Ani Zhivkova VANGELOVA 2.5 ‘97 Bulgaria ex 680 Wta; Sara Giulia ARRIGHETTI 2.8 2003; Giorgia SPOLAOR 2008 under 14; Vittoria PASTORELLO 3.1 2004; Beatrice PELOSIN 3.1 2006; Virginia GONZALES Y HERRERA 3.2 2005 Under 18; Laura MONETTI 3.2 2005; Benedetta BADIOLI 3.3 ‘76; Elisa TURCO 3.3 ‘76; Sofia DAVIDOFF 3.3 2005; Anais NEGRAIL 3.3 2005; Celeste ZODO 3.4 ‘95; Laura DRAGONE 3.4 2000.

13 Marzo a Riposo; 20/3 in trasferta a Vicenza; 27/3 in casa con le veronesi dello Scaligero; 3/4 derby con il Tc Mestre come per il maschile ma in Via Olimpia; 10/4 in casa con il Bassano. Poi nella seconda fase tabellone ad eliminazione diretta, con le prime due di ogni girone. Calendarizzate dal 24 aprile al 29 maggio. Salve le terze classificate. Quarte e quinte ai play out per salvezza o retrocessione nella D1 2023.