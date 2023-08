Venezia, il presidente Duncan Niederauer: "Stadio a buon punto, la nostra sarà una squadra forte"

Al termine della fase di preparazione svolta in Olanda ed in vista del primo impegno ufficiale della squadra, previsto per il 14 agosto sul campo neutro di Cesena nel match con lo Spezia valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il Presidente del Venezia ha desiderato fare il punto della situazione del club:



“È stata una pausa estiva intensa per il Venezia. Da quando la prima squadra ha concluso il campionato 22-23 abbiamo inaugurato Ca’ Venezia, il nostro centro sportivo ed headquarter all'avanguardia. Questo cambierà il nostro modo di lavorare e le nostre prestazioni, e non vediamo l'ora di ritrovarci tutti insieme nella struttura nei prossimi giorni per prepararci alla stagione 23-24. Siamo entusiasti di poter condividere la nostra nuova casa con i nostri tifosi e sponsor. A giugno la nostra squadra femminile ha vinto la Coppa Italia di categoria, un grande risultato e il primo trofeo mai vinto da una squadra femminile del Venezia.

Abbiamo avviato un rapporto a lungo termine con Falcade, dove la prima squadra ha svolto un proficuo ritiro a luglio. Si preannuncia una grande collaborazione tra il Venezia e Falcade. Il progetto dello stadio di terraferma ha guadagnato abbrivio e, grazie alla guida del sindaco Brugnaro, il piano per la costruzione di un nuovo stadio in cui potremmo giocare le nostre partite già nel 2026 sembra essere sulla buona strada. Abbiamo lanciato le nostre maglie pre-match, home e away, per la stagione 23-24, e saremo entusiasti di lanciare una terza maglia a settembre, in occasione della Regata Storica. Con il ritorno delle squadre a Ca' Venezia, ci aspettiamo un agosto molto intenso. Il campionato di Serie B inizierà tra due settimane e la finestra di mercato rimarrà aperta fino alla fine del mese. Filippo Antonelli, Cristian Molinaro e Gianleonardo Neglia sono stati molto impegnati, siamo orgogliosi del lavoro che stanno svolgendo e dovete aspettarvi di vedere altri cambiamenti nella rosa prima della fine di agosto.

Se da un lato siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato per il club e per la città da quando abbiamo acquisito la proprietà del Venezia FC all'inizio del 2020, dall'altro mi è chiaro che dobbiamo sempre pensare a come migliorare per poter andare avanti nel miglior modo possibile. Questo include una grande attenzione alla gestione degli affari del club. Se per un verso abbiamo fatto degli investimenti saggi, dall'altro abbiamo commesso degli errori, e dobbiamo essere realisti su come gestire una squadra di Serie B in base al modello finanziario del calcio italiano.



Ciò è stato reso ancora più difficile dall'introduzione delle limitazioni salariali per questa stagione, che richiede che le squadre cerchino di gestire il loro monte ingaggi sportivo a 12 milioni o meno. Per essere chiari, siamo favorevoli a questa regola, ma non al modo in cui viene gestita. Chiedere di fornire una garanzia per qualsiasi importo superiore al limite questa settimana invece che alla fine della finestra di trasferimento non è corretto a mio avviso, e ho espresso il nostro disappunto a chi ha preso la decisione. La stagione non è ancora iniziata, la finestra di trasferimento è aperta ancora per tre settimane e la rosa definitiva delle squadre che parteciperanno al campionato è ancora ignota. Come si comporteranno questa settimana le squadre che non sanno nemmeno se parteciperanno al campionato? Se la nostra rosa dovesse cambiare in modo significativo, come spesso accade ad agosto, crediamo che questo aspetto debba essere preso in considerazione. La squadra dell'anno scorso è stata costruita per tornare in Serie A e non abbiamo badato a spese per raggiungere questo obiettivo. Non ci siamo riusciti e, come sapete, abbiamo fatto una serie di cambiamenti durante la stagione. Gli arrivi di Antonelli, Vanoli e di alcuni nuovi giocatori hanno cambiato in meglio la nostra stagione e il nostro club.



Con Antonelli già sotto contratto con il Venezia per tre anni, abbiamo offerto a Vanoli un nuovo contratto che lo premia per le sue prestazioni e che estende il suo mandato fino al campionato 25-26. Crediamo che Filippo e Paolo, insieme a Cristian e Gianleonardo, possano fornire leadership, impegno e continuità. Antonelli e Vanoli mercoledì terranno una conferenza stampa a Ca' Venezia per rispondere a tutte le domande e per rafforzare i seguenti messaggi: Esigeremo da noi stessi e dai nostri giocatori una mentalità vincente in ogni momento, non solo in campo, ma anche fuori. Giocheremo con fame e cuore. I nostri tifosi non meritano niente di meno e lo dobbiamo a noi stessi. Opereremo con un modello di business che prevede la costruzione di una rosa composta da giovani giocatori con potenziale che saranno supportati e guidati da giocatori esperti. I giocatori dovranno essere ceduti di tanto in tanto per creare un modello di business sostenibile. Crediamo nel nostro gruppo dirigente, nella nostra capacità di individuare giocatori forti e nella nostra capacità di sviluppare talenti nel nostro settore giovanile.



Chiederemo ad alcuni dei nostri giocatori di ristrutturare i loro contratti per sostenere le ambizioni del club. Naturalmente sarà una loro scelta, ma la nostra volontà è avere in rosa giocatori che vogliono fortemente essere qui e che si impegnano nel progetto. Abbiamo investito molto per creare un ambiente in cui i nostri giocatori possano avere successo e ci aspettiamo che siano partner del nostro progetto. Siamo entusiasti del futuro e di ciò che il nostro gruppo dirigente può fare. La squadra che abbiamo costruito sarà forte e giocherà in un modo che sono sicuro ci renderà tutti orgogliosi. Con la nuova stagione alle porte, io e la squadra ci auguriamo di poter contare sul sostegno dei nostri tifosi, dei nostri sponsor e della comunità".