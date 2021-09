Conclusa la prima giornata di qualificazioni del campionato assoluto di beach volley

Venerdì è stata la prima giornata di qualificazioni del campionato nazionale assoluto di beach volley in corso a Caorle. Toti/Allegretti, prime nella lista d’ingresso, Menegatti/Gottardi e They/Breidenbach, coppie della nazionale, Calì/Annibalini, Puccinelli/Gili, Galazzo/Balducci, Lantignotti/Michieletto, Orsi Toth/Gombar Nikki in campo femminile partecipano sabato al tabellone vincente. Lupo/Nicolai, Rossi/Carambula, Viscovich/Ranghieri, le due coppie straniere Samoilovs/Smedins e Losiak/Bryl, Manni/Bonifazi e le coppie più giovani della nazionali, Windish/Cottafava e Marchetto/Dal Corso, passano nel tabellone vincenti della categoria maschile.

Alle 8.30 di sabato è iniziato il girone perdenti, dove le coppie provano a risalire fino alle semifinali della domenica per vincere il titolo di campione d’Italia 2021. Sempre sabato ha inizio anche il torneo dei Master, con le categorie over 35 donne e over 40 uomini a contendersi il titolo nazionale.