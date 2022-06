Moto Gp, podio italiano: primo Bagnaia, secondo Bezzecchi

Festa italiana in MotoGP: sul circuito di Assen trionfa il torinese Francesco Bagnaia su Ducati che stacca di poco il collega Marco Bezzecchi, al primo podio in classe Regina. Al terzo posto si piazza lo spagnolo Vinales mentre al quarto posto troviamo Espargaro che chiude in volata. Cade invece Quartararo, il francese leader del mondiale, che finisce out. Un risultato quello di oggi che riapre la classifica del motomondiale.

Classifica generale Moto Gp