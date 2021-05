Basket femminile, Reyer Venezia contro Famila Schio: la cavalcata per lo scudetto

L’Umana Reyer dovrà superare le cugine del Famila Wuber Schio per conquistare il secondo scudetto della propria storia. Sarà dunque derby veneto, in una finale al meglio delle cinque partite, tutte trasmesse in diretta in chiaro su LBF Tv, MS Channel (canale 675 del digitale terrestre nel Veneto, 814 Sky, 54 Tivùsat) e MS Sport digitale.

Il programma

Il calendario della finale scudetto:

Gara 1 6 maggio, Taliercio, ore 19

Gara 2 8 maggio, Taliercio, ore 19

Gara 3 11 maggio, PalaRomare, ore 20.30

Ev. Gara 4 13 maggio, PalaRomare, ore 20.30

Ev. Gara 5 16 maggio, Taliercio, ore 18