Promozione E, il punto sulla 10^ giornata di campionato

La Julia Sagittaria conserva il primo posto ma vede avvicinarsi il Conegliano. La squadra di mister Tomas Giro non vanno oltre il pari sul campo del fanalino di coda Ponzano e vengono pressati dai gialloblu che vincono il big match con l'Alpago. Dopo un primo tempo a reti bianche i nerazzurri passano grazie a un rigore guadagnato da Ndiaye e trasformato da Sutto. Il Ponzano reagisce e potrebbe pareggiare con un altro penalty, Manente salva la Julia e para. Un'indecisione costa alla mezzora costa però il pareggio di Gasparetto che fissa l'1-1 finale.

Ritorna al successo il Noventa che tra le mura amiche batte 1-0 il Fiori Barp Mas. Neroverdi padroni del campo per ampi tratti ma avanti solo di un gol, l'espulsione ingenua del portiere Kociaj rischia di rovinare i piani ma la difesa regge fino al triplice fischio.

Punto guadagnato per il baby Fossalta Piave che si conferma sorpresa del torneo. Al Silvestri la squadra del tecnico Gigi Gallicioli va sotto con il Vazzola a fine primo tempo, pareggia con Boem al 26', subisce il nuovo vantaggio da Casagrade però con tenacia pareggia nel recupero con Follin.

Come detto in apertura la Julia resta al comando solitario del girone, il Noventa invece scavalca i cugini del Fossalta ed è ottavo. Per gli orange come detto il campionato è in ogni caso decisamente buono.