Promozione, le decisioni del giudice sportivo per le squadre veneziane

Il Giudice Sportivo Giovanni Molin nella riunione del 29 Novembre 2022 ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari per i giocatori veneziani militanti in Promozione.

Giocatori espulsi: squalificati per un turno Carlo Rigo (Pro Venezia) e Tommaso Veglianiti (Marghera).

Giocatori non espulsi: squalificato per un turno per recidività in ammonizione Florjan Daupi (Noventa).

Ammonizione con diffida: Alessio Tedone e Joseph Osuala (Fossalta Piave).