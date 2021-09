La quasi Night Run è tornata per le calli e i canali di Venezia

Dopo la sosta forzata per Covid nel 2020, la Quasi Night Run è tornata nel suo tradizionale formato di corsa per calli e canali di Venezia al tramonto del sole. Edizione speciale, dunque, quella del 2021 perché segna il ritorno alla normalità, attraverso una sorta di rinascita spirituale individuale e sociale. Dopo il lockdown che ha costretto ad isolarci e a cancellare i rapporti umani, finalmente possiamo tornare a socializzare, a praticare attività di gruppo, a fare cose “insieme”. Quale miglior modo per sottolineare e celebrare questa voglia di riprendere il mondo che avevamo lasciato in sospeso all’arrivo della pandemia, che organizzare la corsa su un percorso dove gli oltre 1000 runners, in gran parte provenienti da fuori Venezia ma perdutamente innamorati di questa città. Poter correre e camminare attraverso gli spazi dell’Arsenale, ritrovarsi sullo sfondo la magnifica, monumentale opera di Lorenzo Quinn “Building Bridges”: uno scenario unico al mondo.

La scelta del percorso non è casuale, infatti l’opera di Quinn è quasi un inno allo stare insieme, allo stare uniti; le diverse posizioni delle mani mostrano i diversi modi di comunicare, di entrare in contatto col prossimo. Contatto che non dev’essere esclusivamente fisico, ma può essere anche sentimentale o sensoriale. La manifestazione, presentata in collaborazione con l’amministrazione comunale, rappresenta un grande risultato per le due società organizzatrici che costituiscono i più importanti sodalizi del centro storico nel campo del running e delle immersioni subacquee e che da tempo collaborano per dar vita a iniziative come questa, che coniugano la passione per lo sport, l’amore per la città di Venezia e il rispetto per l’ambiente. La corsa, infatti, con la sua totale ecostenibilità, rappresenta il fiore all’occhiello delle competizioni podistiche essendo totalmente "plastic free". L’artista Lorenzo Quinn ha incontrato, proprio all’interno dell’Arsenale, l’assessore al Commercio e Attività Produttive Sebastiano Costalonga, Cristiana Punter presidente del Club Subacqueo San Marco, Antonio Vespignani rappresentante del Running Club Venezia e direttore di Ance Venezia e Lorenza Lain rappresentante di Ca’ Sagredo.