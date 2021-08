Raduno e primo allenamento al Taliercio, iniziata la nuova stagione della Reyer femminile

Con il raduno e il primo allenamento al Taliercio è iniziata la stagione 2021/22 dell’Umana Reyer femminile. Dopo le visite mediche presso la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier, le ragazze orogranata si sono ritrovate al Palasport con staff e dirigenza.

Nuovo inizio

Staff tecnico al completo con l’head coach Massimo Romano, gli assistenti Juan Pernias e Michele Dall’Ora e i preparatori Davide Rocco e Alvaro Grespan. Il roster invece, non ha potuto presenziare al completo a causa delle assenze di Yvonne Anderson, reduce da Europeo e Olimpiade e attesa a Venezia nei primi giorni di settembre, di Astou Ndour e Kayla Thornton impegnate in WBNA rispettivamente con Chicago e Dallas e di Elisa Penna alle prese con una gastroenterite. Presente anche Eugenio Dalmasson nel ruolo di dirigente e Federica Tognalini,nuova responsabile dell’area di psicologia sportiva, mentre la team manager Roberta Meneghel si trova in Germania per il sorteggio dei gironi di Euroleague Women. Faranno parte del roster orogranata anche Chiara Camporeale, ala triestina classe 2001, e Anna Rescifina, play-guardia messinese classe 2003. Entrambe giocheranno anche in A2 a Ponzano, società aderente al Progetto Reyer. Le giovani del vivaio orogranata, Anita Carraro, Matilde Bianchi e Milica Sekulic, sono state aggregate per la preparazione. Per la prima stagione il raduno dell’Umana Reyer è stato congiunto con Ponzano che rappresenta un progetto di cantera orogranata e all’appuntamento erano presenti anche il Presidente Carlo Pizzolon, il dirigente Bruno Polon e l’addetto stampa Matteo Valente. Il coach di Ponzano Anna Zimerle (anche head coach della Reyer under 19) ha partecipato alla direzione della prima seduta di allenamento congiunta.