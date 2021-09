Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Parte sotto la ‘stella’ fortunata di un doppio compleanno il Rally Motonautico Venezia-Pordenone il prossimo weekend. Quello di una gara che è giunta alla sua 50° edizione e quello di Venezia che festeggia i 1600 anni dalla sua fondazione. Una felice coincidenza che è stata rimarcata oggi in occasione della presentazione che si è svolta a Ca’ Vendramin Calergi, alla presenza degli Assessori al Turismo delle due città, Guglielmina Cucci, per Pordenone e Simone Venturini per Venezia.

Il Rally, che è anche una delle gare del campionato regionale di regolarità FIM- Federazione Italiana Motonautica, è promosso dal Gruppo Sportivo Nautico “Portus Naonis”. Partenza da Venezia (Lio Grando) alle ore 9.00 di sabato 11 settembre e, attraverso le acque interne della gronda lagunare giunge a Caorle prosegue lungo i fiumi Livenza, Meduna e Noncello fino all'approdo di Pordenone, capolinea dell’antica via d’acqua, verso le ore 15.30. Domenica 12 settembre il ritorno con partenza da Pordenone alle ore 9.30. Una trentina di barche di media misura (7 m) per circa 140 chilometri in un ambiente naturale di grande bellezza e varietà.