20^ Rally Città di Scorzè, dominio della Skoda Fabia di Marco Signor

Dominio netto al 20^ Rally Città di Scorzè della Skoda Fabia di Marco Signor in coppia, per l’occasione, col toscano Daniele Michi. Con questo successo il driver trevigiano ottiene l’accesso diretto alla finale di Cassino dove difenderà il titolo di campione nazionale di zona conquistato nel 2022. Grande presenza di pubblico, venerdì 4 e sabato 5 agosto e buona riuscita della campagna solidale di raccolta fondi in collaborazione con AIL. La Superspeciale in notturna nella ex base missilistica ha radunato quasi duemila spettatori, incuranti della pioggia, che hanno potuto assistere in assoluta sicurezza alle esibizioni degli 75 concorrenti in gara.

La lotta per la vittoria è parsa subito affare privato per Signor – Michi che, da favoriti della vigilia, hanno vinto tutte le otto prove speciali disputate relegando a oltre mezzo minuto i diretti rivali friulani Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi su Hyundai i20 R5. Terzo gradino del podio per un’altra Skoda Fabia R5 condotta da Giacomo Pasa e Alberto Puppato che seppur in difetto di esperienza con la Skoda è riuscito a contenere gli attacchi dei più accreditati rivali. Top Ten chiusa da tutte vetture Skoda di classe R5 con in ordine Colferai – Mosele, Battaglin – Gabriel (Hyundai), Lovisetto padre e figlio, Toffano, Versace e il turco Cukurova. Poca fortuna per Giampaolo Bizzotto voncitore dello scorso anno, in difficoltà nelle insidie del fango e fermo dopo l’ultima prova cronometrata con una ruota aperta. Il rally Città di Scorzè era valido anche per la serie intercontinentale Alpe Adria Cup che ha visto al via una decina di piloti provenienti da Austria, Germania, Cecoslovacchia e la vittoria di Johann Retzer e Lisa Holzer su Peugeot 208 R2. Dei 72 equipaggi al via solo 53 hanno visto al traguardo, ritiri dovuti per la maggior parte per guai meccanici e qualche atterraggio spettacolare nei fossi, senza conseguenze. Menzione particolare per Giada Calzavara al debutto assoluto nei rally come navigatrice, prima ragazza con licenza da corsa di Scorzè.

Marco Signor, il vincitore, ha commentato: «Era la prima volta a Scorzè, gara difficile e impegnativa soprattutto con la pioggia. Mi serviva la vittoria per ottenere il pass per la finale di zona di Cassino dove andrò a difendere il titolo».