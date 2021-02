Rampazzo si ferma in semifinale al Montecchia Open

Marco Rampazzo, maestro del Green Garden di Mestre, si ferma in semifinale al 2° Montecchia Open. Dopo aver agguantato un bel risultato contro il giovane trevigiano Mattia Ghedin al terzo set, Rampazzo ha trovato lo scoglio mantovano Daniele Pasini tds numero due. Per l’insegnante del Green Garden un buon stato di forma, culminato un mese fa all’Open del Plebiscito dove aveva portato al terzo set un 2.3 marchigiano.

I prossimi incontri

Questi i prossimi tornei in programma nel veneziano: a Bibione dall'1 al 14 marzo Offshore Unimar Cup torneo Open maschile e femminile, dirige Giuliano Basilone. Iscrizioni via mail da inviare a tennisbibionebeach@hotmail.com, per i 4^ categoria entro il 27/2, per i 3^ entro il 2/3 e per i 2^ e 1^ entro il 4 marzo sempre entro le ore 12.00; a Portogruaro, Rodeo maschile e femminile nel weekend dal 5 al 7 marzo: iscrizioni entro le ore 12 del 3/03 all’indirizzo mail tcportogruaro@gmail.com.

Corsi per arbitri

Per il corretto svolgimento dei tornei c’è bisogno anche degli ufficiali di gara, ed ecco che il Dsr Veneto, in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto, organizzerà entro il mese di marzo 2021 i corsi per acquisire la qualifica di GAAF (Giudice Arbitro di Affiliato). L'iscrizione ai corsi è gratuita e le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 7 marzo 2021, esclusivamente accedendo al sito https://www.udgfit.it/ e cliccando in alto a sinistra sulla voce CORSI per accedere al modulo iscrizione online. Il corso prevede 12 lezioni in modalità web conference, tenute da un formatore nazionale, con una sessione d’esame finale per valutare il grado di preparazione raggiunto e l’idoneità all’ottenimento della qualifica.

Una volta ottenuta la qualifica di giudice arbitro di affiliato per essere inserito nell'albo degli ufficiali di gara e per poter esercitare dovrà pagare il MAV, una tassa di iscrizione all'albo annuale di 10,00 euro. Il responsabile degli ufficiali di gara Fup della provincia di Venezia Rinaldo Tassile è sempre disponibile per dare ulteriori informazioni.

Addio a Paolo Catullo

Il Movimento Interaziendale, in lutto, ha annunciato la scomparsa dell’ex giocatore del Cral Enel Paolo Catullo: i compagni lo ricordano con stima e affetto.