Rebecca, freccia veneziana: a 22 anni è campionessa italiana assoluta indoor sui 400 metri

Uno sprint d'oro. Rebecca Borga, velocista 22enne di Quarto d'Altino, si è laureata campionessa italiana indoor sui 400 metri ai campionati di Ancona. Una super prestazione, ieri, per l'atleta veneziana, che ha tagliato il traguardo sul tempo di 52"69, suo record personale. Per la giovane campionessa, tesserata per le Fiamme Gialle, si tratta del primo titolo italiano assoluto.

«Ci tenevo a ringraziare il mio coach che ha reso tutto questo possibile, - ha scritto Rebecca su Instagram - i miei compagni di allenamento che mi aiutano in questo percorso, il mio gruppo sportivo fiamme gialle, la mia famiglia e i miei amici che mi sostengono e mi supportano sempre».