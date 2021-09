Martedì la partita contro la Reggiana: per De Raffaele sarà una sfida «impegnativa»

Tre gare in pochi giorni per gli orogranata che martedì 7 settembre alle 21 affronteranno la Reggiana mentre giovedì incontreranno ancora una volta la Fortitudo, già battuta lo scorso venerdì.

Il match contro la Reggiana

Un "extra sforzo" che non è sfuggito a coach De Raffaele nella sua analisi prepartita: «Con questi due impegni in settimana raggiungeremo tre gare ufficiali in sei giorni: certamente, da un punto di vista fisico, rispetto al momento, sarà una settimana molto probante. Sarà importante il dosaggio delle energie». Coach De Raffaele delinea poi l'avversario che ha sconfitto a sua volta, nella giornata ieri, Bologna con il punteggio di 67-80: «Affrontiamo la partita di Reggio sapendo di avere di fronte una squadra che ha già l’inprinting del suo allenatore, quindi grande intensità difensiva, grande aggressività, una squadra già molto rodata, come si è visto dalla partita con la Fortitudo, con tanto talento sugli esterni e quindi un’altra partita impegnativa, sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico». La Reggiana dovrà fare a meno del suo playmaker Andrea Cinciarini, colpito duramente alla gamba nella sfida di domenica. Per lui due settimane di stop.