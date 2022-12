Ecco il nuovo impianto sportivo in via del Granoturco

«Una struttura per tante attività, che potrà ospitare fino a 1000 spettatori. Ecco il progetto del nuovo impianto sportivo che sorgerà in via del Granoturco, al posto dell’ex campo Sinti». Con i render postati sui profili Twitter del sindaco Luigi Brugnaro e dell'assessore alla Coesione Simone Venturini sono apparse le prime immagini del progetto per lo sport da 5,5 milioni di euro, con fondi Pnrr, illustrato ad agosto scorso proprio a Favaro dal vicesindaco con delega allo Sport SpoAndrea Tomaello, dall'assessore alla Mobilità Renato Boraso e dal presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto.

? Ecco il progetto del nuovo impianto sportivo che sorgerà in via del Granoturco, al posto dell’ex campo Sinti!



?? Una struttura per tante attività, che potrà ospitare fino a 1000 spettatori.



Una nuova vita per quest’area, partendo proprio dallo sport! pic.twitter.com/vasiRlE9Bv — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 14, 2022

«Ecco i primi render dell'impianto che sarà inaugurato entro il 2025 e diventerà la casa di tante società del nostro territorio potendo ospitare partite di basket, pallavolo e altre discipline», scrive Venturini. Un campo di 40 per 20 metri, spogliatoi a norma in grado di permettere l'utilizzo a diverse discipline e all'esterno un parcheggio suddiviso tra altleti e spettatori. I lavori saranno aggiudicati entro il 31 marzo e completati entro il 31 dicembre del 2025. Intanto per venerdì è stato convocato il Consiglio di Municipalità di Mestre e Carpenedo per il parere sulla proposta che ha proprio ad oggetto l'approvazione dello schema di utilizzazione dell'area da destinarsi a impianti sportivi per il nuovo impianto polivalente indoor a Favaro.