Il Taliercio riapre ai tifosi, le info utili: necessario il green pass per entrare

Il Taliercio riapre ai tifosi: da lunedì 31 maggio saranno disponibili per la vendita i tagliandi per gara 3 di semifinale scudetto tra Umana Reyer e A|X Milano (capienza ridotta) in programma mercoledì 2 giugno alle 21 al Palasport Taliercio. La partita sarà trasmessa in diretta su Raisport HD, Eurosport 2 e Eurosport Player.

Informazioni importanti

Come da disposizioni ministeriali, la società, fa sapere che per partecipare all’evento è obbligatorio: essere muniti: di certificazione che dimostri l’esecuzione di un test diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l’evento o, di certificazione che attesti la procedura di vaccinazione o; di certificato che dimostri la guarigione dal Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell’evento; essere muniti di un documento di riconoscimento poiché il biglietto sarà nominale; rispettare i posti assegnati che non saranno contigui, in ottemperanza alle norme sul distanziamento; indossare la mascherina (raccomandata FFP2) e rispettare tutte le norme per la prevenzione del contagio all’interno del palazzetto. Gli ospiti dovranno compilare e firmare l’autocertificazione che verrà consegnata con il biglietto e che dovrà essere esibita all’ingresso del palazzetto insieme alla certificazione. La non osservanza dei requisiti comporterà il divieto d’accesso al palazzetto. Il biglietto costerà 29 euro per gli adulti e 9 per i ridotti. Si ricorda che all’interno del Taliercio è in vigore un protocollo da rispettare per la sicurezza di tutti.

Servizio navetta

Contestualmente si comunica che grazie alla partnership con l’azienda Brusutti Trasporti sarà attivo il servizio navetta da Piazzale Roma al Palasport Taliercio prima della partita e il percorso inverso al termine dell’incontro. E’ dunque confermata l’organizzazione di questo servizio gratuito per agevolare tutti gli appassionati provenienti dal centro storico. Le navette partiranno alle 19.30 e 20.10. Il rientro è previsto alle 22.40 dal Palasport Taliercio. Si raccomanda di indossare la mascherina coprendo naso e bocca prima, durante e dopo il viaggio e di rispettare il metro di distanza di sicurezza durante la salita e la discesa.