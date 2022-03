Arriva l’Umana Reyer E-Cup: quattro pomeriggi di gioco al Taliercio

Dodici istituti, ventiquattro player, quattro tappe: martedì 22 marzo 2022 prenderà il via al Palasport Taliercio l’Umana Reyer E-Cup. Quattro pomeriggi di gioco e condivisione al Palasport Taliercio per dare vita al primo spin-off della Reyer School Cup. Dopo oltre due anni di assenza per via della pandemia, l’Umana Reyer ha deciso di intraprendere questo progetto legato agli eSport insieme agli istituti scolastici protagonisti nel torneo di basket.

Il torneo

La Reyer E-Cup è un torneo eSport NBA 2K che si disputerà al Palasport Taliercio di Mestre e che vedrà protagonisti ventiquattro studenti di istituti scolastici rappresentanti i territori di Venezia, Padova e Treviso. Le squadre sono formate da due giocatori, studenti, che rappresenteranno dodici istituti suddivisi in tre gironi da quattro team ciascuno. Ogni istituto sarà abbinato a una squadra NBA diversa di partita in partita e sfiderà i concorrenti in gironi all’italiana. Il primo classificato di ogni girone e la migliore seconda accederanno alle Final Four: la quarta tappa, in programma al Palasport Taliercio giovedì 31 marzo. Tutte le tappe si disputeranno nel pomeriggio dalle 15.00 in una suggestiva location predisposta e saranno trasmesse live sul nuovissimo canale Twitch dell’Umana Reyer www.twitch.tv/reyervenezia e su matchday.gg. Matchday.gg è una piattaforma che aggrega eventi di eSport di qualsiasi genere, permettendo di vedere la diretta Twitch dell’evento e di salvarlo sul proprio calendario personale, ma anche di restare aggiornato su punteggi e giocatori, il tutto attraverso una singola schermata. È possibile inoltre seguire gli organizzatori o giochi preferiti, oltre che ovviamente creare ed organizzare tornei.