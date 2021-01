Reyer femminile, dopo la vittoria contro Broni sabato la partita con Lucca

Sabato 30 gennaio al Taliercio si gioca la gara tra la Reyer e Lucca. Francesca Pan in vista dell'impegno analizza lo stato di forma della squadra.

L'intervista

«Broni non era assolutamente una squadra da sottovalutare, anzi. Hanno un “core” di italiane forte e talentuoso come hanno dimostrato anche contro di noi. Arrivavamo da una settimana intensa con tre partite di EuroCup in quattro giorni, sicuramente la stanchezza si è fatta sentire. Siamo state brave a restare concentrate e giocare insieme la nostra pallacanestro, ciò ci ha permesso di portare la partita a casa con ampio vantaggio. Sabato affrontiamo Lucca, una squadra che era partita abbastanza bene prima di incontrare le problematiche legate al Covid. Ora si stanno riprendendo, hanno battuto proprio Broni di 50 punti, quindi non è una partita da sottovalutare, assolutamente. All’andata a Lucca ci hanno messo in difficoltà con zona, zone press e il loro talento. Dovremo dunque essere brave ad entrare in campo concentrate e con la giusta determinazione».