Traguardo anche per la Reyer femminile "under": conquistata la promozione in B

L’Umana Reyer femminile under ha vinto il campionato di Serie C conquistando la promozione in Serie B.

Grande soddisfazione per le giovani ragazze, mix di under 16 e under 18 allenate dall’head coach Stefano Bonivento con Francesco Dalla Villa e Diana Skrastina assistant coach. Le giovani leonesse hanno dunque potuto scendere in campo per disputare partite agonistiche in assenza dei campionati giovanili. L’Umana Reyer ha ottenuto la promozione diretta vincendo il girone “est” all’italiana e la seconda fase “girone qualificazione oro” conquistando 5 partite su 6.

Le parole di coach Bonivento

«E’ stata un’annata difficile perché a causa del Covid non si sono disputati i campionati giovanili. Tuttavia la società si è dimostrata lungimirante e ha costruito una squadra di giovani per disputare il campionato di Serie C, iniziato a fine febbraio.

E’ stata certamente un’esperienza di crescita per le nostri giocatrici che con il lavoro in palestra hanno ottenuto risultati inaspettati. In questo periodo un’esperienza come questa è oro colato. Le cinque ragazze più grandi che hanno giocato la stagione a Ponzano hanno dato una mano a far crescere le più giovani che sono poi state determinanti per la vittoria. Complimenti a tutte!».

Le ragazze campionesse della Serie C

Matilde Bianchi

Maria Rossi

Anita Carraro

Valentina Penna (sorella di Elisa, 2006)

Giorgia Festinese

Anna Matteucci

Caterina Rosar

Lisa Carrer

Giulia Gavagnin

Eleonora Feltrin

Milica Sekulic

Laura Orvieto

Viksne Enija

Katrina Ozola

Noemi Celani

Francesca Leonardi

Elena D’Este

Anna Brusò

Giulia Paludetto

Cecilia Siviero

Clara Rosini

Anna Rescifina

Chiara Camporeale