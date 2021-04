La Reyer "al sicuro" affronta la Fortitudo, le parole di coach De Raffaele

Coach Walter De Raffaele ha presentato in videoconferenza stampa la partita di domenica 18 aprile ore 18.00 che vede l’Umana Reyer impegnata al Taliercio contro la Fortitudo Bologna. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport Player.

Le parole del coach

«Mancano poche giornate alla fine e la Fortitudo, come tutte le squadre, è alla ricerca di punti per garantirsi la salvezza o ambire anche a qualcosa di più, compatibilmente con gli scontri diretti. È una squadra che fa del ritmo, della corsa e della propensione offensiva le proprie armi migliori. Banks è un giocatore che conosciamo per queste doti, come Aradori. Ma hanno messo grande forza nell’essere attenti anche sulla parte difensiva. A essere onesti, in questo momento noi però dobbiamo mettere molta attenzione alla nostra situazione, che non è semplice. Per questo dovremo essere bravi a gestire queste tre partite prendendo il meglio che verrà, affrontandole una alla volta, sperando di avere una formazione completa e soprattutto la più sana possibile, senza il rischio di spremere ancora una volta i giocatori, sia nel proprio ruolo che fuori».