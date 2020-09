Reyer convincente contro Happy Casa: gli orogranata vincono 75-67

Si apre con una vittoria il campionato dell’Umana Reyer. Nella riproposizione dell’ultima finale di Coppa Italia, gli orogranata piegano al Taliercio l’Happy Casa Brindisi 75-67 nel posticipo serale della prima giornata.

Primo tempo

Fotu tra i 12 per Vidmar e Bramos (con De Nicolao, Tonut, Mazzola e Watt) in quintetto sono le scelte di coach De Raffaele. Si parte 4-0 con due liberi di Tonut e un gioco da 3 punti non chiuso da Watt, mentre Brindisi si sblocca dopo quasi 2’30” con la tripla di Bell del 4-3. L’Umana Reyer continua a difendere forte e ad appoggiare sui lunghi, con Fotu che fa 8-3 al 4’30”. L’Happy Casa si avvicina sull’8-7 al 6’, ma la difesa e il pressing orogranata permettono di allungare sul 13-7 al 7’. Un parziale di 0-7 porta per la prima volta Brindisi avanti nella partita (13-14 all’8’). Pronto il controsorpasso firmato Daye, che però viene punito con un tecnico per proteste e il primo quarto si chiude sul 15-15. Due stoppate (di Chappell e Daye) e uno scatenato Watt danno il là all’ottimo avvio di secondo quarto dell’Umana Reyer: +6 al 12’30” (recupero e schiacciata di Chappell per il 21-15) e al 13’ (23-17 di Watt). La partita resta a basso punteggio. Dopo il terzo fallo di Casarin, Krubally e Harrison tornano a muovere il tabellone (23-21 al 14’30”), ma due triple di Chappell valgono il nuovo massimo margine orogranata: 29-21 al 16’. Gli ospiti infilano un altro parziale di 0-7 (29-28 al 18’), ma nel finale di tempo si accende Fotu con due ganci di fila, che mandano le squadre negli spogliatoi sul 33-28.

Secondo tempo

Un gioco da tre punti di Watt ridà agli orogranata il massimo vantaggio (+8, 36-28) in apertura di secondo tempo. Brindisi si riavvicina a -4 (36-32 al 22’30”) e poi anche a -2 (41-39 a metà quarto) e a -1 (al 25’30” è 43-42) anche se, nel frangente, si accende Tonut, che sarà uno dei grandi protagonisti del terzo quarto. La partita si fa spigolosa e le squadre si affidano soprattutto al tiro da 3. Daye e Bramos firmano un parziale di 13-3 che determina il nuovo massimo divario (56-45 al 28’30”). E nemmeno il time out di coach Vitucci interrompono l’inerzia: è Tonut a chiudere un break di 17-4 per un periodo da 27-18 che determina il 60-46 al 30’. Udom e Daye si rispondono dall’arco per il 63-49 al 31’30”, poi coach De Raffaele chiama time out sull’inizio di gestione troppo anticipato dai suoi, che permette all’Happy Casa di riavvicinarsi sul 63-53 al 33’. Gli orogranata rispondono con un sussulto di squadra, riaggiornando il massimo vantaggio con Casarin, Chappell e Watt sul 71-55 al 35’30”. Brindisi ha il merito di non arrendersi, provando a rientrare ancora una volta con un parziale di 0-10 che vale il 71-65 al 38’. Per più di un minuto, però, non si segna più e il canestro in contropiede di De Nicolao a -53” suona come il canestro della vittoria (73-65). Thompson e i liberi di Tonut servono infatti solo ad aggiornare il punteggio sul 75-67.

Parziali: 15-15; 33-28; 60-46

Umana Reyer: Casarin 2, Stone 4, Bramos 6, Tonut 13, Daye 14, De Nicolao 2, Chappell 10, Mazzola, D’Ercole, Cerella, Fotu 6, Watt 18. All. De Raffaele.

Happy Casa: Krubally 4, Zanelli 2, Harrison 11, Visconti, Gaspardo 2, Thompson 4, Cattapan ne, Guido ne, Udom 7, Bell 12, Perkins 11, Willis 14. All. Vitucci.