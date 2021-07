La Reyer ha scelto: Falcade sarà teatro del ritiro estivo della squadra

L’Umana Reyer è lieta di annunciare l’accordo pluriennale con il consorzio di promozione turistica PromoFalcade Dolomiti per l’organizzazione del ritiro precampionato delle prime squadre orogranata.

La scelta

La Val del Biois con i comuni di Falcade, Canale d’Agordo e Vallada Agordina metteranno dunque a disposizione dei gruppi di lavoro dell’Umana Reyer le proprie strutture sportive e ricettive. Falcade (BL) è il principale comune turistico della Valle del Biois situato a 1148 m s.l.m. in una conca soleggiata e circondata da estesi boschi di conifere. La località bellunese è dotata del Palasport “PalaFalcade”, struttura che ospiterà gli allenamenti indoor di atleti e atlete orogranata che potranno anche usufruire della palestra dello Ski College Veneto e del campo da calcio di Vallada Agordina per gli allenamenti di atletica. La prima squadra maschile salirà in ritiro nel tardo pomeriggio di domenica 22 agosto e rientrerà a Venezia nella serata di giovedì 26 agosto mentre le Campionesse d’Italia soggiorneranno a Falcade dal 29 agosto al 2 settembre. Gli allenamenti saranno aperti al pubblico nel rispetto dei protocolli ministeriali.

Falcade

«Parlo a nome del consorzio di promozione turistica, della cittadinanza e del comune di Falcade – le parole di Fulvio Valt, consigliere di PromoFalcade Dolomiti – è da molti anni che cerchiamo questa collaborazione che interessa a noi e a tutta la montagna in cui viviamo. Siamo sempre stati propensi ad ospitare società sportive in tutte le stagioni perciò l’accordo con Reyer è una grande soddisfazione per noi e siamo entusiasti di intraprendere un percorso insieme con due squadre così importanti come quelle orogranata. Abbiamo sempre seguito la Reyer ad Alleghe così come le avventure delle prime squadre in Italia che in Europa. Falcade è una città di sport, sia in inverno che in estate, e cercheremo di accogliere nel miglior modo possibile squadra e tifosi veneziani, anche i non esperti di basket che potrebbero appassionarsi. Falcade si sente veneziana sin dai tempi della Serenissima e ci sono tanti veneziani che hanno costruito e comprato un’abitazione qui. Vi faremo sentire a casa e vi aspettiamo numerosi!».

Montagne veneziane

«Siamo contenti di aver raggiunto un accordo pluriennale con Falcade – il commento del Presidente Federico Casarin – colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale e il consorzio PromoFalcade Dolomiti con cui c’è stata subito grande sintonia e voglia di intraprendere un percorso insieme. Il ritiro precampionato è un momento molto importante della stagione perché è il momento in cui il gruppo inizia a faticare insieme e sono convinto che Falcade sia dotata delle strutture ricettive e sportive ottimali per il lavoro delle nostre prime squadre. Inoltre, abbiamo riscontrato entusiasmo e grande disponibilità da parte di Renzo Minella e Fiorenza Manfroi del consorzio PromoFalcade Dolomiti con cui abbiamo definito l’accordo, e questa è una cosa molto importante per noi. La vicinanza con Alleghe, dove siamo stati per nove stagioni consecutive, è inoltre un segnale di continuità con le Dolomiti che consideriamo le montagne veneziane. Speriamo inoltre di poter abbracciare anche i sostenitori reyerini che potranno soggiornare a Falcade e far sentire da subito il proprio calore ai nostri ragazzi e ragazze».