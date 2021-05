Sublime Reyer, in overtime e all'ultimo secondo strappa la vittoria contro Sassari

Una vittoria 92-91 per accogliere il nuovo arrivato Curtis Jerrels. Inizio di serie al cardiopalmo al Taliercio, vince l’Umana Reyer dopo un overtime con i liberi di Austin Daye a 1 secondo e otto centesimi dalla sirena finale. Venerdì 14 maggio alle 18.00 gara 2 ancora al Taliercio. Diretta su RaiSport HD e Eurosport Player.

Primo tempo

Il primo canestro lo mette a segno Bendzius a cui replica subito Chappell; Venezia piazza la tripla con Clark del +1 lagunare, ma Spissu controbatte con la bomba del 5-7. L’asse Spissu/Bilan e la tripla di Bendzius producono il 9-14 ospite a cui si aggiunge anche la transizione vincente di Gentile per il 9-17 al 5’. La Dinamo prende definitivamente l’inerzia del primo quarto portandosi avanti di 10 lunghezze, ma l’Umana reagisce con Chappell che insacca la bomba del -7. La prima frazione si chiude con il canestro di Happ sul 14-24. Il secondo quarto si apre con il canestro di Katic e poi quello di Gentile per il 14-28 che equivale al massimo vantaggio per il Banco. Le triple di Daye e Stone ridanno ossigeno alla Reyer, 22-30 al 13’. Ancora Daye confeziona un gioco da 2+1 che porta gli orogranata sul -6, ma Spissu fa male alla difesa di casa con un bel canestro. La squadra di De Raffaele si affida alla solidità e la grinta di Chappell e Fotu rientrando sul -3, ma dalla parte opposta Bilan continua a fare la voce grossa sotto i tabelloni. L’ultimo canestro lo mette a bersaglio la Dinamo con il croato Kruslin per il 35-43 di fine primo tempo.

Secondo tempo

Si rientra dall’intervallo lungo con due super canestri di Tonut e la tripla di Stone, una parziale di 7-0 che rimette totalmente in equilibrio la sfida, 42-43 al 22’; parziale interrotto dai liberi di Bilan. Venezia alza il consueto muro difensivo e in attacco trova il primo vantaggio con il 2+1 di De Nicolao. Sassari si affida al gioco dal perimetro con Burnell, a cui replica la bomba di Stone e Watt, poco dopo, mette i punti del 52-49 al 25’. Il Banco reagisce con grande determinazione e ottiene ancora con Burnell un nuovo vantaggio. Pari 59 con la tripla frontale di Daye, ma Bendzius allunga di due lunghezze con i liberi a 51 secondi dalla fine. Il terzo quarto si chiude con la correzione a canestro di Fotu per il 62-63. Kruslin segna un canestro in acrobazia che vale il +3 ospite. Si gioca con grandissima intensità, De Nicolao piazza la bomba del -1 replicata dall’ottimo Kruslin, Venezia trova un Julyan Stone in grandissima serata: arriva l’ennesima bomba del numero 5 orogranana, ma Kruslin non è da meno. Il tabellone del Taliercio dice pari 77 con la tripla di Chappell. Lo stesso ex Brindisi mette il +2 con un canestro alla fine dei 24”. Gentile segna i punti dell’81 pari, Sassari ha il possesso decisivo, ma Bilan sbaglia e dalla parte opposta Venezia può giocarsi gli ultimi 2 secondi di partita, ma Watt viene stoppato da Bilan. Le due sfidanti chiudono in parità (81-81) si va all’overtime.

Overtime

Primi due punti di De Nicolao e poi contropiede di Tonut in apertura di overtime. Venezia avanti di 5 con 1/2 di Chappell dalla lunetta. Dalla parte opposta Spissu non molla di un centimetro, mentre per l’Umana Watt esce per il quinto fallo. Bilan mette i punti del -1, ma De Nicolao mette la tripla del 90-86. Ancora Bilan per il -2, Venezia ha la possibilità di chiudere la partita ma Stone sbaalia la tripla; Spissu ha tre liberi a 1’8” avendo subito fallo da De Nicolao. Il play del Banco li infila tutti quanti, 90-91, ma Daye subisce fallo da Gentile nel tentativo di un tiro da tre. Daye sbaglia il primo, mette il secondo e anche il terzo. 92-91 a 1’2” dalla sirena finale. L’ultima rimessa viene getta fuori da Spissu. 92-91 il finale. Gara 1 è orogranata.

Parziali: 14-24; 35-43; 62-63; 81-81

Umana Reyer: Casarin, Stone 15, Tonut 8, Daye 12, De Nicolao 15, Campogrande, Clark 6, Chappell 19, Mazzola 2, Cerella ne, Fotu 7, Watt 8. All. De Raffaele.

Banco di Sardegna: Spissu 12, Bilan 19, Treier 2, Chessa ne, Kruslin 12, Happ 10, Katic 2, Re ne, Burnell 5, Bendzius 15, Gandini ne, Gentile 14. All. Casalone.