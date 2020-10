Reyer, Stefano Tonut analizza la gara contro il Partizan

La guardia orogranata Stefano Tonut ha parlato dopo la partita di Belgrado in Eurocup dove la Reyer è uscita sconfitta.

«Nel primo tempo abbiamo giocato una partita solida giocando punto a punto, nel secondo tempo non siamo riusciti a continuare a giocare la nostra pallacanestro perché non abbiamo imposto la nostra difesa e il nostro ritmo. La differenza di energia è stata una delle chiavi della vittoria del Partizan perché poi tutto si è sviluppato di conseguenza, come il fatto di non essere più riusciti ad attaccare il ferro e non trovare più tiri aperti. Per noi deve partire tutto dalla difesa. Comunque ora dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare per migliorare, sapevamo di affrontare una grande squadra in casa loro, ma abbiamo tante partite davanti a noi e non dobbiamo dimenticarci di come è avvenuta questa sconfitta perché ci sarà di insegnamento per il nostro percorso».