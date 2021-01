Strepitosa Reyer, dalla lunetta si aggiudica il derby: con Treviso finisce 86-88

L’Umana Reyer vince il derby del PalaVerde compiendo un passo importante verso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Al termine di un match combattuto gli orogranata portano a casa la contesa con un grande ultimo periodo difensivo e uno Stefano Tonut da 27 punti e 28 di valutazione.

Primo tempo

L’Umana Reyer parte con De Nicolao, Tonut, Bramos, Stone e Watt, Treviso risponde con Russell, Logan, Sokolowski, Akele e Mekowulu. Inizio frizzante di partita con tanti canestri da ambo le parti. Sokolowski firma subito cinque punti, Tonut e Watt rispondono attaccando il ferro. De Raffaele chiama time-out dopo due canestri veloci di TVB arrivati in transizione, Reyer sotto di cinque punti, 11-6, al 3′.

L’Umana alza il tono difensivo e con le triple di Stone e il canestro di Watt impatta il punteggio, poi con il contropiede di De Nicolao si porta avanti. Logan risponde a Tonut, 13-15 Umana dopo 6′. Ritmi alti ed equilibrio in campo fino a 2′ dalla fine quando l’Umana piazza un break attaccando sistematicamente il ferro e sfruttando i contropiedi: a segno Tonut, Chappell e Vidmar. È così 22-28 Umana dopo la tripla di Logan allo scadere. Inizia meglio Treviso il secondo quarto rispondendo colpo su colpo e piazzando un break, con Imbrò protagonista, grazie a cui torna in vantaggio, 35-32 dopo 14′. Gli attacchi sono grandi protagonisti in questa fase: per l’Umana si scatena Tonut con otto punti in pochi minuti, TVB sfrutta la verve di Akele e Russell ed è pari 42 dopo 17′. Ultima parte di quarto equilibrata con Chillo e Imbrò che riportano avanti di cinque punti Treviso, l’Umana accorcia sfruttando il post-basso con Watt, poi i canestri di Mekowulu e Daye chiudono il primo tempo sul 49-48 Treviso.

Secondo tempo

L’equilibrio in campo persevera nella prima parte di terzo periodo, De Raffaele riparte con De Nicolao, Tonut, Chappell, Daye e Vidmar. Il vice capitano protagonista con appoggio e recupero per il canestro con fallo subito di Vidmar: 51-53 Umana dopo 22′. Treviso va molto in lunetta e con i liberi di Mekowulu si riporta avanti, per l’Umana rispondono Tonut e Vidmar, +1 Umana a metà frazione. Treviso chiude meglio il terzo quarto con un elevata percentuale da tre, a segno Sokolowski, Carroll e Mekowulu. Per l’Umana ci sono quattro punti di Watt, ma è Treviso a chiudere avanti il quarto, 71-64. L’Umana ricuce il distacco in un amen in apertura di ultima frazione: tripla di Bramos e canestro, con fallo subito, di Daye. Menetti chiama subito time-out. La bomba di Stone porta avanti gli orogranata poi Casarin segna e subisce fallo. L’Umana alza il livello difensivo: stoppata di Daye, Bramos schiaccia in contropiede, 71-77 Umana. Treviso non si arrende e si riavvicina con Akele e il contropiede di Logan, De Raffaele chiama time-out sul +1 Umana con 5.36 sul cronometro del quarto periodo. Finale combattuto e punto a punto: gran canestro di Sokolowski, risponde Daye con il 2+1 di pura classe, 78-80. Russell impatta la partita, risponde Vidmar poi Tonut segna un canestro clamoroso in fade-away costringendo Menetti al time-out, 81-84, 1.49 alla fine. Girandola di liberi finale con Daye lesto a catturare il rimbalzo offensivo e freddo in lunetta, +5 Umana, ma non è finita. Russell segna due veloci, viene fischiato un fallo in attacco a Daye, a 11 secondi alla fine, sul +3 Umana. Al rientro in campo segna Chillo da sotto dopo una buona difesa orogranata che impedisce la tripla a Logan. Meno di due secondi alla fine, Bramos subisce fallo e fa 1 su 2 in lunetta chiudendo la partita sull’86-88 finale.

Parziali 22-28, 27-20, 22-16, 15-24.

Treviso: Russell 13, Logan 10, Vildera 2, Imbrò 8, Piccin ne, Chillo 9, Mekowulu 18, Sokolowski 15, Carroll 5, Akele 6. All. Menetti.

Reyer: Casarin 4, Stone 6, Bramos 7, Tonut 27, Daye 11, De Nicolao 5, Campogrande, Vidmar 9, Chappell 4, D’Ercole ne, Cerella ne, Watt 15. All. De Raffaele.