Reyer contro Trieste, De Nicola prepartita: «Importanti i dettagli, occorrerà molta energia»

Il vice Capitano orogranata Andrea De Nicolao presenta la sfida di Eurosport Supercoppa in programma martedì 8 settembre. Alle 20.00 l’Umana Reyer affronta Trieste, diretta su Eurosport Player.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le sue parole

«Quella di domani sarà una partita carica di adrenalina e siamo contenti di poterla giocare in casa, davanti ai nostri tifosi. Certamente servirà grande applicazione del game plan da parte nostra, e dovremo mettere energia in campo per tutta la partita. Saranno inoltre importanti i dettagli: come sapevamo Trieste ha dimostrato di essere una squadra tosta che può competere per obiettivi importanti. Abbiamo grande voglia di tornare in campo perché ci teniamo a far bene e a regalare una serata di emozioni ai tifosi orogranata».