Il Taliercio riapre in vista della Supercoppa: previsti 648 spettatori

L’Umana Reyer è lieta di comunicare che per la partita inaugurale della Supercoppa 2020 il Palasport Taliercio apre a 648 spettatori. La società per l’organizzazione dell’evento ha prodotto un protocollo di gestione dei flussi di persone, comportamento, distanziamento sociale e sanificazione che è stato validato dalle strutture regionali competenti.

Dettagli

I dettagli di accesso e le modalità di ingresso saranno comunicati nelle prossime ore, gli ingressi per la prima partita di Supercoppa sono riservati ai partner Reyer e agli abbonati 2019/20 che non hanno richiesto il rimborso voucher (a rotazione tra le tre partite casalinghe di Supercoppa per via dell’elevato numero di sostenitori non richiedenti il rimborso). A tutti i sostenitori che domenica accedono al Palasport la società richiede sin da subito la massima collaborazione e il rispetto del protocollo per garantire in primis la sicurezza di tutti e per dimostrare che è possibile tornare a vivere l’emozione della partita di basket da protagonisti. L’attuazione di un comportamento rispettoso e adeguato da parte di tutti concorrerà a confermare che lo sforzo della struttura legale e organizzativa della società per la produzione del protocollo è stato legittimo.