Reyer verso Trento, coach De Raffaele: «Partita storicamente difficile»

Walter De Raffaele ha presentato in videoconferenza stampa la partita tra Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyer Venezia in programma alla BLM Group Arena sabato 3 aprile alle 16.30. La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport Player.

La sfida di Trento

«Trento è una squadra che ultimamente ha fornito grandi prestazioni, come contro Brescia e Milano, e domenica una sconfitta che però ritengo figlia della grande partita che ha fatto Varese. Un team molto atletico, con talento soprattutto negli esterni, ai quali aggiungerei l’ottimo campionato che sta facendo Williams. Una partita difficile, perché comunque è una squadra che sta lottando per provare ad agganciare posizioni di tranquillità oppure più nobili per il discorso playoff. Ma storicamente è una partita difficile, perché comunque è una squadra che fa della difesa, della fisicità e dell’atletismo una delle proprie armi. C’è molto rispetto per questa squadra e l’organizzazione tutta di Trento, per ciò che hanno fatto è che fanno in questi anni. Noi dovremo essere molto bravi a capire il ritmo della partita, soprattutto a cercare di limitare quelle che sono le loro folate offensive di grande realizzazione, che spesso spaccano le partite, poi prendono grande energia in difesa e quindi servirà una partita molto attenta».

Squadra femminile

L’Umana Reyer femminile, invece, ha comunicato in queste ore che, a causa di soggetti positivi al Covid-19 del gruppo squadra di Battipaglia, la gara in programma domani sabato 3 aprile alle 18.00 è stata rinviata a data da destinarsi.