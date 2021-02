Da Ricci a Bertinato fino a Galazzi: il Venezia tra ritorni e nuovi arrivi

Dopo l'arrivo dal Parma nei giorni scorsi di Giacomo Ricci, che oggi si è presentato ai tifosi veneziani dicendosi molto «stimolato», è di queste ore la conferma del ritorno del portiere Bruno Bertinato alla base lagunare.

Valzer arrivi

La società lagunare, infatti, ha concordato con la società Calcio Lecco 1912 il rientro dal prestito dell'estremo difensore. Il giocatore classe 1998 tornerà quindi a disposizione di mister Zanetti per il proseguio del campionato. In queste ore, infine, gli arancioneroverdi hanno annunciato anche l'arrivo di Nicolas Galazzi, attaccante del 2000 ceduto a titolo definitivo dal Piacenza, e il giocatore classe 2003 Jakob Franz Palsson. Il difensore, già nazionale islandese Under 16 e Under 17, giocherà con la squadra Primavera di mister Marangon.