Rinviata la mezza maratona al chiaro di luna a Jesolo. Confermata la 35ª Venicemarathon

La situazione sanitaria ancora incerta e in continua evoluzione fa slittare al prossimo 29 maggio la decima edizione della Jesolo Moonligh Half Marathon, la maratona al chiaro di luna che attira ogni anni 6mila runner da tutta Italia e anche dall'estero. La scelta, come ha spiegato il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva, si è resa inevitabile di fronte alla possibilità che la situazione possa tornare ad aggravarsi; «la stessa difficoltà di allestire indispensabili e inedite procedure di controllo e sicurezza dei partecipanti e degli addetti ai lavori suggeriscono di evitare situazioni rischiose«, ha sottolineato Salva. Resta invece in calendario la 35. Venicemarathon, in programma domenica 25 ottobre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rinviata la Jesolo Moonlight Half Marathon

Tutte le iscrizioni già effettuate saranno valide per il prossimo anno e a breve gli interessati riceveranno informazioni più dettagliate. «Abbiamo lavorato molto e a stretto contatto con Venicemarathon perché volevamo davvero regalare a Jesolo e ai suoi ospiti l’emozione della Moonlight Half Marathon. - ha commentato l’assessore allo sport del Comune di Jesolo Esterina Idra - Ci abbiamo provato fino all’ultimo per poterla programmare nel mese di settembre, come regalo alla città vista anche la concomitanza con il decennale dell’evento. Purtroppo le restrizioni imposte per la gestione di Covid-19 non ce l’hanno permesso».