Fabio Lupo non è più il direttore sportivo del Venezia Fc

Di un probabile divorzio se ne parlava già da qualche tempo, ora è arrivata l'ufficialità. Il Venezia FC ha comunicato di aver risolto consensualmente il rapporto lavorativo con il direttore sportivo Fabio Lupo, dopo poco più di un anno. Stessa sorte è toccata anche all'ormai ex coordinatore dell'area tecnica, Armando Ortoli.

«Nutro grande rispetto nei confronti di Fabio ed Armando e li ringrazio per il lavoro svolto in questa stagione. - ha dichiarato il presidente del club arancioneroverde Duncan Niederauer - Le nostre strade oggi si dividono ma la stima reciproca non verrà mai meno».