Tennis, risultati 14° Memorial Ermanno Orler Sporting Mestre e prossimi appuntamenti

Allo Sporting Mestre di Via Terraglietto il 14° Memorial Ermanno Orler, Open maschile è di Gschwendtner Jeremy Henri. Nella finale di sabato contro il bassanese Francesco Salviato sono stati sufficienti due set per confermare il suo 4° titolo. Al giocatore del Green Garden allenato da Alessandro Arena su 6 partecipazioni a tornei Open, ha centrato 4 vittorie e due finali. L’ultima gara allo Sporting è stata diretta dal giudice di sedia Rino Meneghin, mentre l’intero torneo con 86 giocatori da Simone Zucchetti. Premiazioni effettuate da Mario Radic che ha iscritto ben 4 volte il suo nome sul trofeo. Terzi posti per il trevigiano del Park di Villorba Carlo De Nardi e per il giocatore del Tc Padova Federico Lovato. Dal draw di terza ottime le prove di Alessandro Zecchini del Tc Mestre, Marco Bigon del Dolo, Nicolò Nali del Casale di Scodosia e di Edoardo Martini dell’Eurosporting di Treviso.

Tornei

I Tornei nel Veneziano: fino al 1/8 alla Canottieri Mestre torneo giovanile Memorial Guido Donzella dai 12 ai 16 anni, con 77 giocatori coordinati da Costantino Zorico. Fino al 13/8 a Bibione Avis Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/7 per i giocatori fino ai 2.8 per i restanti fino alle ore 12 del 31/7.

Tornei con iscrizioni aperte

Dal 5 al 18 Agosto all’Arca 974 torneo giovanile Hot Shot dai 10 ai 16 anni con tutte le specialità del singolare e dei doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 03 Agosto.

Dal 5 al 20 Agosto a Camponogara Fornea Impianti Vetrani per giocatori e giocatrici over 45 ed over 55. Iscrizioni entro le ore 12 del 3/8.

Dal 7 al 13 Agosto Bibione Junior Cup per giovani dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 05/08.

Dal 18/8 al 03/9 il 7° memorial Nicola Vazzoler sorteggio maschile per giocatori fino ai 2.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/8. Dirige Walter Rosiglioni. A Caorle il 19 e 20 Agosto Rodeo maschile fino ai 4.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 17/8.

Dal 18 al 27 Agosto a Ca' del Moro Open maschile Mechanic System. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/8.