Tennis, i risultati della Bibione Junior Cup. L'Open Portogruaro agli ottavi di finale

Domenica si è conclusa la Bibione Junior Cup, torneo giovanile con una cinquantina di partecipanti. Sotto la direzione di Jury Basilone e Diego Juan Vegetti, questi i verdetti: nell’under 10 maschile il tennista di casa Nicolas Lyam Basilone con Lorenzo Bottosso del Tc Mestre; Basilone che come miglior under 9 Veneto sarà presente nell’Euroregione questo weekend a Fagagna (Ud). Nell’under 12 derby tutto patavino tra Edoardo Nicoletti del Plebiscito con Riccardo Bobisut della Canottieri andato in favore del primo.

Nell’under 14 il più numeroso è stato appannaggio del giocatore del Mogliano Veneto Alessandro Gottardo; nell’ultima gara si è imposto in due set su Nicolò Anese del Portogruaro. Terzi il pordenonese Marco Antonio Tranciuc ed il patavino Edoardo Nicoletti. Nell’under 16 il bellunese Giovanni Antonello sul trevigiano Ludovico Conte. Nel femminile draw unico under 12 che viene aggiudicato a Cecilia Sacchetto del Green Garden, seconda la giocatrice patavina Martina Bernadette Gheorghies.

Al Tc Portogruaro Open Maschile e femminile diretto da Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Mario Rettore dovrà coordinare i 128 iscritti a questo importante evento. Kermesse che è entrata nel vivo con gli ottavi di finale. Nella giornata di Mercoledì alle 14.30 Dino Tombacco-Graziano Battello; alle 16 Penelope Ronchi-Alessia Dolce; 17 Davide Galvagnin-Carlo De Nardi e Sara Giulia Arrighetti-Vittoria Toffano; alle 18 Angelo Rossi Francesco Sain che da 3.1 sta incrementando la sua striscia vincente nel main draw; alle 19 Samantha Pribaz-Vittoria Zorzi.

A Camponogara dal 28/8 al 12/09 Torneo di 4^ categoria maschile Trofeo Impianti Fornea. Sono 90 i partecipanti coordinati da Mirco Condon ed Alessandra Gislon.

Al Tc Mira dal 04/9 al 12/9 torneo giovanile maschile e femminile dai 10 ai 16 anni diretto da Simone Zucchetti, con 120 iscritti.

A Porto Santa Margherita è iniziato il torneo di 4^ categoria maschile e femminile sotto la supervisione di Nicoletta Bortolozzo con 60 tennisti. Conclusione prevista per il 18/9.

Il circolo TENNIS CLUB ARCA 974 II Torneo 4° categoria "Don't Stop Me Now" dal 10/09/2021 al 24/09/2021 in Via Bennati, Spinea Singolare Femminile Maschile Doppio Misto via email tennis@arca974.it entro le ore 12 del 08/9.

A Ca’ del Moro torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Eugenio Bologna con la supervisione di Fabio Giaretta. Torneo che si svolgerà dall’11 al 19 Settembre. Iscrizioni entro le ore 12 del 09/09 all’indirizzo: tennisclubcadelmoro@gmail.com.

Dall’11 al 26/9 al Davis di Mestre torneo veterani maschile e femminile dai 35 ai 55enni.

Iscrizioni entro le ore 12 del 09/09 all’indirizzo: tennis.davis.mestre@gmail.com.

A Fossalta di Portogruaro dal 17 al 19 Settembre Rodeo Memorial Pierino per giocatori fino ai 3.4 diretto da Simone Zimolo. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/9 all’indirizzo mail: tennisclubfossaltap@libero.it.

Al Tc Foxalta a Fossalta di Piave dal 24 al 26/9 Rodeo maschile trofeo Cantine De Stefani per giocatori fino ai 3.4. Coordina la manifestazione Roberto Tognetti ed iscrizioni entro le ore 12 del 22/9 all’indirizzo: sporting.foxalta@gmail.com.