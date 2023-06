Cala il sipario ai campionati Italiani Allievi di Caorle, cinque gli ori vinti dai veneti

Cala il sipario sui Campionati Italiani Allievi di Caorle (Venezia), una festa per oltre 1200 atleti della categoria under 18 e con un bel livello tecnico complessivo.

L’ultima mezza giornata di gare regala al Veneto altri due ori. Merito della rodigina Nurah Mandy Fadika (Assindustria Sport), l’unica a superare 1.69 nell’alto al termine di uno spareggio a tre con Eleonora Viti (Cus Trieste) e Francesca Bianchi (Team-A Lombardia), e di Melania Rebuli (Atl. Silca Conegliano), leader nei 1500 in 4’27”38. Fadika, nata in Italia da famiglia ivoriana ed ex pallavolista, al primo anno di categoria, ha eguagliato il record personale, bissando il titolo vinto lo scorso inverno ad Ancona. Successo in volata, invece, per la trevigiana Rebuli, scesa a 4’27”38 nei 1500, primato personale migliorato di oltre 3 secondi. Il Veneto ha così portato a cinque gli ori vinti nella “tre giorni” tricolore allo stadio Chiggiato. Un pokerissimo di titoli interamente al femminile, dopo i successi ottenuti, tra venerdì e sabato, da Andrea Morgana Fogato (Fiamme Oro Padova) nell’asta, Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano) negli 800 e Anita Nalesso (Trevisatletica) nel peso. Nella giornata conclusiva anche l’argento del padovano Mattia Beda (CorpoLibero Athletics Team) nell’asta (4.70) e il bronzo di Federico Azzolina (Trevisatletica) nei 400 (48”68). Al femminile, invece, anche le seconde piazze di Isabella Calzolari (Trevisatletica) nei 100 ostacoli (14”26) e di Valentina Rossetti (Fondazione M. Bentegodi) nel disco (38.30).

I risultati. 3^ giornata. ALLIEVI. 400: 1. Simone Gilberto (Siracusatletica) 47”99, 3. Federico Azzolina (Trevisatletica) 48”68. 1500: 1. Manuel Zanini (Atl. Gavirate) 3’55”72. 110 hs (-2.3): 1. Matteo Togni (Bergamo Stars Atletica) 13”76 (13”74/-0.7 in batteria). Asta: 1. Riccardo Befani (Atletica Spoleto) 5.00, 2. Mattia Beda (CorpoLibero Athletics Team) 4.70. Triplo: 1. Aldo Rocchi (Atletica Futura Roma) 15.00 (+0.7). Disco: 1. Bryant Emovon (Team Atletico-Mercurio Novara) 50.82. 4x400: 1. Fiamme Gialle Simoni 3’21”37. ALLIEVE. 400: 1. Valentina Vaccari (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) 54”41. 1500: 1. Melania Rebuli (Atl. Silca Conegliano) 4’27”38. 100 hs (-1.6): 1. Sofia Pizzato (Lagarina Crus Team) 13”64, 2. Isabella Calzolari (Trevisatletica) 14”26. Alto: 1. Nurah Mandy Fadika (Assindustria Sport) 1.69. Triplo: 1. Erika Giorgia Saraceni (Bracco Atletica) 12.76 (+1.3). Disco: 1. Martina Lukaszek (Us Foggia Atl. Leggera) 42.22, 2. Valentina Rossetti (Fondazione M. Bentegodi) 38.30. 4x400: 1. Atl. Bergamo 1959 Oriocenter 3’44”67.