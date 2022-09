Tennis, a Noventa di Piave il 6° Memorial Vazzoler è di Cesare Gabrieli

A Noventa di Piave il 6° Memorial Vazzoler è di Cesare Gabrieli. Competizione maschile fino ai 2.5, condotta da Diego Pierluigi Boer dove c’erano 86 tennisti in competizione. Il montepremi di 1.000 € messo a disposizione dal presidente del sodalizio noventano Andreas Cunial è stato spartito nella finale tra Cesare Gabrieli e Riccardo Masiero, entrambi giocatori con tessera trevigiana. La finale è stata diretta dal giudice di sedia, il vicentino Antonio Casa che ha decretato la vittoria di Gabrieli per 7/6 7/5.

Terzi posti Jani Tomulic con 5 vittorie che con questo ulteriore exploit dovrebbe salutare la terza categoria e per Gregorio De Gasper che non è riuscito a contenere il “Kyrgios” Gabrieli. Per l’amministrazione comunale alle premiazioni il prosindaco Rosana Concetti, che ha sottolineato come il club stia aumentando l’offerta di servizi agli associati e di come, con professionalità, sta gestendo gli impianti che verranno implementati, a grande richiesta, con il padel.

A Portogruaro iniziato l’Open maschile e femminile che si protrarrà fino al 13/9. Diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile consta di un montepremi di 3.000€. Sono 145 gli iscritti finali, dove spiccano Matteo Viola e Marco Speronello assieme a due dozzine di contendenti. Nel femminile spettacolo assicurato con Federica Arcidiacono e Melania Delai top players italiane del circuito professionistico internazionale.

A Camponogara Torneo di 4^ categoria maschile iniziato il 27/8 fino al 11/9 con 74 contendenti. A Scorzè torneo di 3^ femminile iniziato il 27/8 fino al 4/9 con due dozzine di tenniste al via. Iniziato al Tc Dolo torneo con ben 105 giovani dai 12 ai 16 anni dal 27/8 fino al 4/9, dirige Micaela Barbuni. A Porto Santa Margherita torneo di 4^ categoria maschile e femminile dal 3 al 17 Settembre. Sono 45 gli iscritti alla competizione.

A Mirano torneo di 3^ maschile e femminile dal 3 al 14/9, diretto da Adriano Toniolo con la supervisione di Gianpiero Scanferlato che dovranno occuparsi di 107 racchette. A Mira dal 3 al 14/9 torneo giovanile trofeo LSG Lavanderia dai 10 ai 16 anni. Anche qui iscrizioni chiuse con 108 ragazzi. Dal 3 al 11/9 a Spinea Don’t Stop me now per giocatori di 4^ categoria, con 84 iscritti con in plancia di comando il duo Vinci, Federica e Giorgia.