I risultati del Rodeo femminile Mimosa dell'Arca 974

Rodeo femminile di 3^ categoria “Mimosa” dell’Arca 974 di Spinea, con una quarantina di tenniste in lizza cooridinate da Federica Vinci. Nel singolare si è aggiudicata il seeding la bresciana Elena Montin sull’under 16 con tessera rodigina Carolina De Poli. Partita di finale incerta fino alla fine andata alla lombarda nel long tie-break. Terze le under 18 del Green Garden Federica Stocco e Sofia Farina.

In evidenza la giocatrice del Motta di Livenza Giulia Lo faro che da 4.1 è riuscita ad aggiudicarsi un paio di incontri che serviranno a farle fare il salto di categoria. Bene anche la 4.3 dell’Istrana Veronica Zaratin con due vittorie del suo tabellone ed in quello principale ha impegnato a fondo una player di 3^.

Nel draw double successo per l’under 18 del Tc Venezia Carlotta Donaggio che si accompagnava con l’under 16 del Marcon Giulia Cacco. In finale hanno superato in due set l’altro duo veneziano composto da Anna Cella del Green Garden con l’under 18 di casa Elena Casarin.