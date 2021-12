L'ultima gara della "divina": Federica Pellegrini appende il costume al chiodo con una vittoria

Ha ringraziato la sua squadra e la sua famiglia. È una Federica Pellegrini commossa quella a bordo vasca, dopo aver concluso la sua ultima gara a Riccione: i "suoi" 200 stile libero dei campionati italiani, che, manco a dirlo, ha vinto. Ad aspettarla fuori dall’acqua c’era anche il presidente del Coni Giovanni Malagò che l’ha ringraziata «per quello che ha fatto per lo sport italiano».

«È stato tutto molto bello, sono contenta - ha commentato a margine della gara Super Fede». Il finale per lei è stato «tutto bello come me l’ero immaginato. Sicuramente le restrizioni non permettono di avere gli stadi pieni, quello è mancato un po’. I 200 stile libero sono stati sempre una vocazione per me, sono contenta di avere dato molto a questa gara che è la mia gara. Subito prima di salire sul blocco ho avuto un momento di sconforto, ho dovuto resettare perché altrimenti non mi sarei tuffata in acqua».

Nel futuro di Federica ci sarà sempre lo sport e il nuoto in particolare. Ora tiferà dagli spalti, rivela. «Rimarrò legata sicuramente a questo sport a vita. Che consiglio dà ai giovani atleti? Il nuoto è uno sport molto faticoso, che deve passare in primo piano sopra tutto il resto, e questa cosa, soprattutto tra i giovanissimi, non è sempre facile. La vita è fatta di priorità».