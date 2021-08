La Reyer pronta a ripartire: ecco le prime tappe della stagione orogranata

L’Umana Reyer sta per ripartire: la prossima settimana sono fissati i raduni delle prime squadre da cui ripartirà la preparazione in vista della stagione sportiva 2021/22.

Reyer maschile

L’Umana Reyer maschile si ritroverà al Palasport Taliercio di Mestre mercoledì 18 agosto. I giocatori rientreranno in città già a partire dai giorni precedenti, consentendo così ai nuovi arrivati di ambientarsi nella nuova realtà e potendo così iniziare nel contempo a Monastier (TV) le visite mediche prestagionali di rito presso la Casa di Cura Giovanni XXIII, top sponsor orogranata. La squadra sosterrà i primi allenamenti a Mestre (salvo i due reduci dalle Olimpiadi Stefano Tonut e Michele Vitali a cui sono stati concessi alcuni giorni di riposo in più), per poi trasferirsi, nel tardo pomeriggio di domenica 22 agosto, a Falcade (BL). Nella Valle del Biois, tra il PalaFalcade, Canale d’Agordo, la palestra Ski College Veneto e il campo di calcio di Vallada Agordina sarà infatti svolto un ritiro collegiale in quota, con rientro a Mestre nella serata di giovedì 26 agosto.

Reyer Femminile

La squadra femminile, Campione d’Italia, riprenderà invece il giorno successivo a quella maschile, giovedì 19, sempre al Taliercio. Il programma della prima giornata prevede visite mediche al mattino e allenamento pomeridiano. Non saranno inizialmente presenti Thornton (reduce dalla stagione WNBA), Anderson e Ndour-Fall (che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo), mentre saranno aggregate alla prima squadra le giovani Anita Carraro, Matilde Bianchi e Milica Sekulic. Previsto un ritiro montano, sempre a Falcade (BL), anche per le campionesse d’Italia, che raggiungeranno la Valle del Biois domenica 29 agosto, trattenendosi poi nelle località dolomitiche fino al 2 settembre.

Di seguito i numeri di maglia delle prime squadre orogranata.

Umana Reyer femminile

4 Martina Bestagno

5 Debora Carangelo

6 Kayla Thornton

9 Francesca Pan

12 Yvonne Anderson

13 Gintare Petronyte

14 Sara Madera

28 Giovanna Smorto

30 Beatrice Attura

31 Anna Rescifina

35 Chiara Camporeale

41 Elisa Penna

45 Astou Ndour-Fall

Umana Reyer maschile

5 Julyan Stone

6 Michael Bramos

7 Stefano Tonut

9 Austin Daye

10 Andrea De Nicolao

11 Victor Sanders

12 Tarik Phillip

14 Martynas Echodas

15 Vassilis Charalampopoulos

22 Valerio Mazzola

23 Jeff Brooks

30 Bruno Cerella

31 Michele Vitali

50 Mitchell Watt