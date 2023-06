Falcade ospiterà il ritiro estivo del Venezia

Nuova partnership del Venezia con Falcade Dolomiti per il ritiro pre-campionato delle prossime quattro stagioni.

Quest'anno, Falcade ospiterà il ritiro estivo del club dal 10 al 24 luglio. Calciatori, tecnici, staff e dirigenti potranno contare sull'accoglienza della Valle del Biois, usufruendo di servizi e impianti sportivi di alto livello. La squadra guidata da mister Paolo Vanoli alloggerà presso l'Hotel Belvedere, mentre il quartier generale degli allenamenti sarà il centro sportivo di nuova realizzazione. Falcade è una rinomata località a 1200 m di quota che si trova al centro di una vasta piana coronata da alcune superbe vette delle Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO: le Cime d'Auta, le Pale di San Martino con il gruppo del Focobon, il monte Civetta e la Marmolada. L'ottima posizione geografica, a soli 45 km dall'autostrada Venezia-Belluno, renderà possibile ai tifosi arancioneroverdi seguire da vicino la squadra fin dai primi momenti della stagione 2023/24.