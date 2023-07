Dopo il Genoa, Venezia pronto per la tournee in Olanda: oggi incontro con i tifosi

Continua la preparazione del Venezia nella località di Falcade. Tra gli allenamenti della squadra anche giornate dedicate al team building, con particolare escursione di rafting nei giorni scorsi.

Oggi i giocatori incontreranno i tifosi al palazzetto dello sport Palafalcade, in via Trieste nei pressi dello Ski college alle 18. Per quanto riguarda la preparazione, la squadra, terminata la partita con il Genoa del 22 luglio, farà rientro a Venezia per poi partire per la tournee in Olanda il giorno 26 luglio.