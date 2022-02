Rodeo Candy Bowl giovanile all'Arca 974 con 106 ragazzi: i risultati

Rodeo record con 106 iscritti per la 2^ edizione Candy Bowl giocato il 12 e 13 febbraio al Tc Arca 974 di Spinea. Sei i tabelloni approntati da Enrico Bortolamei con la supervisione di Federica Vinci. Questi gli esiti.

Nell’under 12 maschile con ben 30 partecipanti in cima a tutti Riccardo Bobisut della Canottieri Padova con il veronese Giovanni Sergio Ottinetti dello Scaligero, terzi Simone Santoro sempre della Canottieri Padova e Lorenzo Scalettari del Bassano.

Nell’under 14 il patavino del Plebiscito Denis Cojan al terzo set sul trevigiano Leonardo granzotto del Motta di Livenza.

Nell’under 16 il mantovano Ludovico Ariotti della Canottieri in due set sul miranese Lorenzo Bellon.

Nell’under 12 femminile la vicentina del Sovizzo Elisa Mirabile con Viola Pavanello del Tc Padova.

Nell’under 14 la padovana Anastasia Dmitriev del Plebiscito sulla coneglianese Beatrice Bevilacqua dell’Olivera. Nell’under 16 podio tutto del Tc Dolo dove ha prevalso Aurora Baldan su Francesca Polato.

A Camponogara nel Trofeo Fornea di 4^ maschile erano in lizza 32 tennisti. Su tutti Marco Zanon dell’Arca di Spinea in finale con Alessandro Baruzzo del Brenta Sport. Terzi posti per il giocatore di casa Stefano Fornea e per il veterano del Dolo Claudio Nalon.