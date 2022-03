Esiti del Rodeo Canottieri Mestre, vittorie per Tonicello e Colato

Rodeo nel weekend alla Canottieri di San Giuliano per giocatori di 4^ categoria maschile e femminile con 48 contendenti. Direzione di Guido Lazzarini e Costantino Zorico che hanno decretato le vittorie di Matteo Tonicello dello Sporting e di Chiara Colato del Maserà.

Matteo Tonicello non ha smetinto il suo ottimo stato di forma. Dopo aver conquistato il terzo posto provinciale e la partecipazione al master regionale Bnl, nel rodeo di San Giuliano è partito in testa e con 4 vittorie si è aggiudicato la competizione. L’ultimo a resistergli, in modo tra l’altro efficace, è stato il bolzanino Andrea D’Ambros. Il finalista per agguantare l’ultima gara ha scavalcato ben 4 avversari, di cui tre in due set, ma il penultimo è stato il favorito numero due del seeding. Qui in semifinale il giocatore del Bolzano ha avuto delle gatte da pelare con Nicola Bertiato del Marcon, dove sono state necessarie four balls over per aggiudicarsi il match, conclusosi per 13-11.

Con questi presupposti andava in scena una finale nella quale Tonicello sperava in un affaticamento del suo avversario. Invece D’Ambros si aggiudica d’emblée il primo set, poi l’esperto Tonicello pareggia e chiude sul 10-7 il suo primo successo stagionale. Terzi Massimo Previti della Barchessa di Casale Sul Sile e per il giocatore del Marcon Bertiato.

Nel femminile sul gradino più alto del podio l’under 16 del Maserà di Padova Chiara Colato. Al terzo set la padovana ha messo al secondo posto Anna Cella del Green Garden. Subito avanti con determinazione Cella, rimette in equilibrio l’incontro Colato e, sullo slancio chiude nel long tie-break per 10/7. Cella che ha origini ucraine, ha fatto richiamo di sentimento comune durante le premiazione, per i noti fatti di guerra.

Terzi posti per Giulia Demin del Tc Mestre e Giulia Lo Faro del Motta di Livenza.

Prossimo torneo al Dolo con Rodeo giovanile maschile e femminile per gli under 12. Iscrizioni entro giovedì 17 ore 12. Dirige Vassile Marchitan sotto la supervisione di Alessandra Gislon.

Rodeo femminile di 3^ categoria “Mimosa” all’Arca 974 di Spinea nel weekend 26 e 27 marzo, per incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/3.