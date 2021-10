Rodeo Foxalta, derby tutto trevigiano. Tre tornei in corso con quasi 500 tennisti in lizza

A Fossalta di Piave nel weekend si è svolto il Rodeo Cantine De Stefani con 30 partecipanti diretto da Stefano Donà. Roberto Tognetti ha assegnato la vittoria al trevigiano Nicola Gioseffi, che superato in due set Giuliano Tonini. Entrambi sono tennisti dello Sporting Life Vacil ed è quindi stato un derby in terra veneziana. Terzi posti per Federico Caracè dell’Eurotennis Tv e per l’under 18 Samuele Lazzari del Noventa di Piave.

Al tennis Peseggia in occasione dei 25° compleanno del Club sabato 2 ottobre oltre al torneo sociale ci sarà alle 18.00 l’esibizione dei due migliori Pro veneti. Matteo Viola vs Marco Speronello.

Al tennis Club Dolo c’è il torneo di 4^ categoria 2° Memorial Fernando Barbuni con 131 iscritti. Diretto da Stefano Borgo con la supervisione di Alessandra Gislon con il main draw ai 32imi dove primeggiano Piergiovanni Drago e Riccardo Calzavara. Competizione che dovrebbe concludersi il 03/10.

Al Republic di Jesolo c’è il 3^ categoria maschile con 130 tennisti diretto da Maria Laura Perini con la supervisione di Alessandro Mior. Draw di 4^ in pieno svolgimento dove sta imperversando la mina vagante di casa Andrea Verago.

A San Donà c’è il torneo veterani con una cinquantina di giocatori dai 50 ai 65 anni coordinato da Simone Zucchetti.

A Chioggia tutto pronto per l’Open maschile con montepremi di 1.000€ diretto da Filippo Spinello. Iscrizioni entro il 30/9 ore 12 all’indirizzo tcchioggia@virgilio.it